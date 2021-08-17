"Вольфсбург" исключили из Кубка Германии по футболу из-за лишней замены

ТАСС, 17 августа. "Вольфсбург" исключен из Кубка Германии по футболу за то, что тренерский штаб команды произвел шесть замен в матче первого раунда турнира с клубом третьего дивизиона "Пройссен Мюнстер". Об этом сообщает пресс-служба "Вольфсбурга".

"Вольфсбург" одержал победу со счетом 3:1 в дополнительное время. Главный тренер "Вольфсбурга" Марк ван Боммел по ходу дополнительного времени сделал шестую замену, что запрещено правилами турнира. Клубу засчитано техническое поражение со счетом 0:2.

"Мы разочарованы и предпочли бы другой исход переговоров. Мы не согласны с результатом и рассмотрим средства правовой защиты", - сказал управляющий директор "Вольфсбурга" Тим Шумахер.

"Команды сами отвечают за замены в течение матча. Одна из их основных задач - следить за существующими возможностями делать замены и поступать соответствующим образом", - отметил заместитель председателя спортивного суда Немецкого футбольного союза Штефан Оберхольц.

Жалоба на решение может быть подана в спортивный трибунал Немецкого футбольного союза в течение 24 часов.

В мае 2020 года из-за пандемии в европейских чемпионатах, а также международных турнирах было принято решение разрешить делать по ходу матча пять замен вместо трех положенных. Позднее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлил действие правила пяти замен, при этом решение о внедрении нововведения руководство каждого национального чемпионата могло принимать самостоятельно. В случае дополнительного времени разрешалось производить шестую замену, однако в Кубке Германии это не разрешается.