В Токио открылась Паралимпийская деревня

ТОКИО, 17 августа. /ТАСС/. Паралимпийская деревня во вторник начала работу в Токио в преддверии предстоящих Паралимпийских игр. Об этом объявил организационный комитет соревнований.

Как и в случае с Олимпийской деревней, организаторы отказались от проведения торжественной церемонии открытия в связи с действующими из-за пандемии ограничениями.

Деревня, расположенная на берегу Токийского залива, меньше чем за неделю была преобразована из Олимпийской в Паралимпийскую. На ее территории, в частности, появился сервис-центр для оказания помощи с ремонтом протезов, инвалидных кресел и другого используемого паралимпийцами снаряжения.

Все правила и ограничения, связанные с защитой от распространения коронавируса, действовавшие в Олимпийское деревне, сохранены и для Паралимпийской деревни. В частности, атлеты будут прибывать в деревню за пять дней до начала своих соревнований и будут обязаны покинуть ее в течение двух суток после их завершения. Для предотвращения распространения нового коронавируса на территории деревни будет круглосуточно работать отдельный медицинский блок, предназначенный для осмотра спортсменов с симптомами заражения. Кроме того, атлетам придется ежедневно сдавать тест на инфицирование, а также носить защитные маски и строго соблюдать социальное дистанцирование.

По тем же причинам допуск журналистов на территорию деревни по-прежнему не предусмотрен.

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей. Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.