Власти разрешили провести Гран-при Сан-Паулу "Формулы-1" при полных трибунах

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 августа. /ТАСС/. Власти бразильского Сан-Паулу разрешили провести намеченный на ноябрь этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" при полных трибунах. Об этом сообщил в понедельник губернатор одноименного штата Жоау Дориа.

"Гран-при Сан-Паулу "Формулы-1" должно пройти 6 и 7 ноября, однако, возможно, заезд отложат на неделю по нашей с мэром города просьбе в адрес организаторов. <...> Хочу отметить, что в связи с успешной реализацией прививочной кампании в столице штата с 27 августа в продажу поступит последняя партия билетов на Гран-при Сан-Паулу, что позволит заполнить трибуны автодрома "Интерлагос" на 100% их вместимости", - сказал он.

Всем зрителям предписано ношение защитных медицинских масок и измерение температуры тела.

Ранее "Формула-1" договорилась о переносе Гран-при в Рио-де-Жанейро. Однако позже было объявлено, что до 2025 года автогонки продолжат проводить на автодроме "Интерлагос" в Сан-Паулу, рассчитанном на 70 тыс. человек.