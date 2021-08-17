Федеральная площадка подготовки спортивного резерва появилась в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. Федеральная площадка подготовки спортивного резерва заработала в Новосибирске на базе регионального центра спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва. Реализацию проекта, рассчитанного на пять лет, начали по решению Минспорта РФ, сообщили во вторник в пресс-службе правительства Новосибирской области.

"Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва признан федеральной экспериментальной инновационной площадкой по реализации проекта "Комплексное сопровождение подготовки спортивного резерва в Новосибирской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что цель проекта - создать эффективную модель комплексного сопровождения подготовки спортивного резерва области. Для этого будут использоваться современные научные знания и технологии по четырем направлениям. В их числе - переподготовка и повышение квалификации специалистов, медико-биологическое обеспечение, цифровизация отрасли, разработка модели спортивного отбора одаренных спортсменов и их распределения по видам спорта с использованием различных методов.

Участие в проекте принимают Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта, хоккейная спортивная школа "Сибирь", Государственный новосибирский областной врачебно-физкультурный диспансер, Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва, Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр ФМБА России, Агентство инвестиционного развития Новосибирской области.