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Футбол в России

В "Спартаке" прокомментировали информацию о возможной аренде футболиста Понсе "Сельтой"

Московский клуб не планирует отдавать нападающего в команду из Виго
Эсекьель Понсе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Эсекьель Понсе
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Спартак" не планирует отдавать аргентинского нападающего команды Эсекьеля Понсе в аренду в испанскую "Сельту". Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

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Ранее испанское издание La Voz de Galicia сообщило о том, что клуб из Виго достиг договоренности с 24-летним игроком, а переговоры со "Спартаком" в настоящее время находятся в продвинутой стадии. По информации издания, сделка еще не оформлена, но руководство "Сельты" в этом вопросе настроено оптимистично.

"Спартак" не планирует отдавать Понсе в аренду в "Сельту", - сказал ТАСС Зеленов.

Понсе выступает за "Спартак" с лета 2019 года. В составе красно-белых нападающий провел 66 матчей в различных турнирах, в которых отметился 22 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт аргентинца с российским клубом рассчитан до конца сезона-2023/24. Профильный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €7 млн.

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