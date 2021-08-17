СМИ: Анчелотти планирует вернуть Криштиану Роналду в "Реал"

ТАСС, 17 августа. Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Карло Анчелотти намерен вернуть в команду португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщил испанский журналист Эду Агирре в эфире телеканала El Chiringuito .

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По информации источника, Анчелотти уже связался с руководством "Реала" и попросил инициировать переход 36-летнего Роналду. Сообщается, что это решение было поддержано и футболистами команды.

С 2018 года португалец выступает за туринский "Ювентус". Контракт Роналду с итальянской командой рассчитан до конца сезона-2021/22.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В составе команды он четырежды становился победителем Лиги чемпионов, по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании. Португалец является лучшим бомбардиром в истории "Реала", на его счету 450 голов в 438 матчах за мадридскую команду.