Следующее заседание исполкома РФС состоится после сентябрьских матчей сборной России

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Следующее заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) пройдет после ближайших матчей сборной России в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Об этом ТАСС сообщил член исполкома РФС, руководитель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович.

Предыдущее заседание исполкома РФС состоялось 15 июля, на нем выступление сборной России на чемпионате Европы было признано неудовлетворительным. На следующий день член исполкома организации, генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов сообщил ТАСС, что обсуждение вариантов реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования РФС и нидерландской компании Hypercube, планируется продолжить в конце августа - начале сентября.

"На последнем исполкоме по дате следующего заседания было предложение провести его после отборочных игр сборной, - сказал Гершкович. - Конкретной даты пока нет, она уточняется. Естественно, пока и повестки заседания тоже не существует".

"Не могу сказать, когда станет известна дата - решение за исполкомом, бюро исполкома, руководством РФС. Пока не было никаких сообщений. Обычно за две недели до даты исполкома его члены получают повестку, а за неделю - материалы по повестке дня", - добавил член исполкома РФС.