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Паралимпиада в Токио

Губернатор Токио заявила, что Паралимпиаду организуют исходя из опыта проведения Олимпиады

Юрико Коикэ подчеркнула, что на соревнованиях будут предприняты меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции с учетом особых потребностей паралимпийцев

ТОКИО, 17 августа. /ТАСС/. Организаторы предстоящих летних Паралимпийских игр в Токио намерены провести их с учетом опыта, полученного во время прошедшей токийской Олимпиады. Об этом во вторник в ходе пресс-конференции сообщила губернатор столицы Японии Юрико Коикэ.

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"Мы проведем безопасную Паралимпиаду исходя из опыта организации Олимпийских игр, - подчеркнула губернатор. - Как и на прошедших соревнованиях, прибывшие иностранцы будут регулярно проходить тестирования на заражение и находиться в изоляции от окружающих. Кроме того, мы будем предпринимать меры по предотвращению распространения инфекции с учетом особых потребностей паралимпийцев".

Коикэ отметила, что власти Токио улучшили инфраструктуру японской столицы, чтобы сделать ее более подходящей для людей с ограниченными возможностями. "Мы сделали городскую инфраструктуру более доступной, убрав, где было возможно, ступени и установив лифты". Губернатор также выразила надежду, что "дети, которые будут наблюдать за выступлениями паралимпийцев на соревнованиях, станут с вниманием относиться к людям с инвалидностью".

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей. Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября, на них также не допустят болельщиков.

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Паралимпиада в Токио
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