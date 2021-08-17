Агент футболиста "Монако" Головина заявил, что полузащитник готов сыграть против "Шахтера"

Первая встреча пройдет во вторник в Монако и начнется в 22:00 мск. 13 августа "Монако" на выезде уступил "Лорьяну" со счетом 0:1 в матче второго тура чемпионата Франции. Головин вышел на замену на 58-й минуте и получил повреждение. На послематчевой пресс-конференции главный тренер монегасков Нико Ковач заявил, что если травма будет серьезной, то клуб даст игроку восстановиться.

"Будет он играть или нет, это решает главный тренер, - сказал Артемов. - Что касается характера повреждения, то у него был сильный ушиб. Но сейчас все в порядке, он готовится к игре".

"Монако" начал выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда. На этой стадии команда прошла чешскую "Спарту" (2:0, 3:1). "Шахтер" в третьем квалификационном раунде дважды обыграл бельгийский "Генк" (2:1, 2:1).

Головину 25 лет, он выступает за "Монако" с 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провел четыре матча в различных турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Также Головин вошел в состав сборной России на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против команд Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (7 сентября, Москва).