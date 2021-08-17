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US Open

Тарпищев: Павлюченкова должна успеть получить визу до старта US Open

Ранее теннисистка снялась с турнира в Цинциннати из-за отсутствия визы
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова должна успеть получить американскую визу до старта Открытого чемпионата США (US Open). Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Павлюченкова снялась с турнира в американском Цинциннати (штат Огайо) из-за сложностей с получением визы.

"Павлюченкова не решила все проблемы с визой, но сыграла на Олимпиаде. Поэтому проблемы она решает сейчас. Главное, она должна получить визу до US Open. То, что не сыграла в Цинциннати, было ожидаемо", - сказал Тарпищев.

Турнир в Цинциннати проходит с 14 по 22 августа. Соревнования относятся к категории "Премьер", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA). В первом круге россиянка должна была встретиться с американкой Бернардой Перой. US Open состоится с 30 августа по 12 сентября.

Теги
US OpenТарпищев, Шамиль АнвяровичПавлюченкова, Анастасия Сергеевна
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