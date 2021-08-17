Российская премьер-лига отказала "Спартаку" в изменении времени начала матча с "Сочи"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) не удовлетворила просьбу московского "Спартака" о переносе начала матча шестого тура Тинькофф-РПЛ с "Сочи" на более позднее время. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе красно-белых.

Матч "Спартак" - "Сочи" должен начаться 26 августа в 18:30 мск. Весь тур был перенесен с 28-29 августа на 26-27 августа по просьбе главного тренера сборной России Валерия Карпина в интересах национальной команды перед сентябрьскими отборочными матчами чемпионата мира.

16 августа "Спартак" обратился в РПЛ с просьбой перенести начало матча на более позднее время. Как сообщили ТАСС в пресс-службе красно-белых, лига не нашла возможности перенести матч из-за сетки телевизионного вещания.

В пресс-службе премьер-лиги в ответ на запрос агентства подтвердили, что причина отказа заключается в невозможности выполнить обязательства перед вещателем в связи с насыщенным расписанием ранее запланированных трансляций на каналах "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

"Спартак" после четырех туров занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. "Сочи", в активе которого девять очков, располагается на третьей позиции.