"Зенит" и "Краснодар" обратились в РФС по поводу решений судей в играх четвертого тура РПЛ

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольные клубы "Зенит" и "Краснодар" направили обращения в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу решений арбитров в матчах четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии, руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Петербургский "Зенит" в воскресенье на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" (1:1); оба гола в этой встрече были забиты с пенальти, в случае с мячом в ворота петербуржцев одиннадцатиметровый удар был назначен после вмешательства судей, работавших с системой видеоассистента рефери (VAR). На 50-й минуте игры с поля за две желтые карточки был удален полузащитник "Зенита" Далер Кузяев. "Краснодар" в тот же день дома одержал волевую победу над тульским "Арсеналом" (3:2).

"Пока поступили обращения от "Зенита" и "Краснодара". По каким именно моментам? Завтра состоится ЭСК, и я бы не хотел озвучивать раньше времени", - сказал Хачатурянц. Также он сообщил о том, что в экспертно-судейскую комиссию поступили обращения от волгоградского "Ротора" и саратовского "Сокола", которые выступают соответственно во втором и третьем по силе дивизионах российского футбола - первом и втором дивизионах Футбольной национальной лиги.

"Зенит" после четырех туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков (три победы и ничья). "Краснодар", в активе которого шесть очков (две победы и два поражения), располагается на седьмой строчке. В пятом туре петербуржцы 21 августа на выезде встретятся с "Уфой". Краснодарцы на следующий день в Москве сыграют с "Локомотивом".