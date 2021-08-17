Глава Башкирии заявил, что имеет претензии к происходящему в футбольном клубе "Уфа"

УФА, 17 августа. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что у него есть серьезные претензии к происходящему в футбольном клубе "Уфа" и они обсуждались с руководством команды. Также решено, что клуб не будет финансироваться из бюджета республики, сообщил Хабиров на пресс-конференции во вторник.

"У меня, безусловно, как у руководителя, есть большие претензии к тому, что происходит в нашем футбольном клубе, и мы с руководителем об этом предметно и понятно переговорили. И самый главный вопрос - я не собираюсь финансировать футбольный клуб "Уфа" из бюджета, вы знаете, что это все делается по другим схемам, то есть небюджетное финансирование", - заявил Хабиров.

Он также отметил, что в регионе от команды ждут побед, и заверил журналистов в скором решении всех вопросов по клубу.

В июле на пресс-конференции генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов заявил, что команда недофинансирована, однако не имеет финансовых проблем. По его словам, денежного запаса "Уфе" хватит на сезон.