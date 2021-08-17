Объявлен состав молодежной сборной России по футболу на матчи отбора к чемпионату Европы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Стал известен состав сборной России по футболу на стартовые матчи отборочного турнира к молодежному чемпионату Европы 2023 года против команд Испании и Мальты. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В состав российской команды вошли 24 футболиста:

вратари - Максим Бориско ("Балтика"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Иван Будачев ("Динамо");

защитники - Никита Кармаев ("Кубань"), Александр Кутицкий ("Динамо"), Руслан Литвинов ("Спартак"), Кирилл Кравцов ("Зенит"), Данила Прохин ("Сочи"), Кирилл Большаков ("Олимп-Долгопрудный"), Даниил Хлусевич, Данил Степанов (оба - "Арсенал"), Кирилл Боженов ("Химки"), Александр Сильянов ("Локомотив");

полузащитники - Константин Марадишвили (ЦСКА), Александр Черников ("Краснодар"), Данил Пруцев ("Крылья Советов"), Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба - "Спартак"), Владислав Карапузов ("Ахмат"), Никита Иосифов ("Вильярреал", Испания), Эдгар Севикян ("Леванте", Испания);

нападающие - Тимур Сулейманов ("Нижний Новгород"), Гамид Агаларов ("Уфа"), Кирилл Климов ("Кубань").

Сборная России выступит в отборочной группе C вместе с командами Испании, Литвы, Мальты, Северной Ирландии и Словакии. Первые матчи подопечные Михаила Галактионова проведут с испанцами (3 сентября, Альмендралехо) и мальтийцами (7 сентября, Химки).