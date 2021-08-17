{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Объявлен состав молодежной сборной России по футболу на матчи отбора к чемпионату Европы

Подопечные Михаила Галактионова начнут выступление в квалификации европейского первенства с гостевой встречи против испанцев, которая пройдет 3 сентября
Главный тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов EPA-EFE/Krizsan Csaba
Описание
Главный тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов
© EPA-EFE/Krizsan Csaba

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Стал известен состав сборной России по футболу на стартовые матчи отборочного турнира к молодежному чемпионату Европы 2023 года против команд Испании и Мальты. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В состав российской команды вошли 24 футболиста:

  • вратари - Максим Бориско ("Балтика"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Иван Будачев ("Динамо");
  • защитники - Никита Кармаев ("Кубань"), Александр Кутицкий ("Динамо"), Руслан Литвинов ("Спартак"), Кирилл Кравцов ("Зенит"), Данила Прохин ("Сочи"), Кирилл Большаков ("Олимп-Долгопрудный"), Даниил Хлусевич, Данил Степанов (оба - "Арсенал"), Кирилл Боженов ("Химки"), Александр Сильянов ("Локомотив");
  • полузащитники - Константин Марадишвили (ЦСКА), Александр Черников ("Краснодар"), Данил Пруцев ("Крылья Советов"), Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба - "Спартак"), Владислав Карапузов ("Ахмат"), Никита Иосифов ("Вильярреал", Испания), Эдгар Севикян ("Леванте", Испания);
  • нападающие - Тимур Сулейманов ("Нижний Новгород"), Гамид Агаларов ("Уфа"), Кирилл Климов ("Кубань").

Сборная России выступит в отборочной группе C вместе с командами Испании, Литвы, Мальты, Северной Ирландии и Словакии. Первые матчи подопечные Михаила Галактионова проведут с испанцами (3 сентября, Альмендралехо) и мальтийцами (7 сентября, Химки).

КХЛ
В Нижнем Новгороде планируется строительство стадиона детско-юношеской школы "Торпедо"
Генеральный директор клуба Александр Харламов отметил, что работа в этом направлении уже запущена
Читать полностью