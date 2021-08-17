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КХЛ

В Нижнем Новгороде планируется строительство стадиона детско-юношеской школы "Торпедо"

Генеральный директор клуба Александр Харламов отметил, что работа в этом направлении уже запущена

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" в ближайшее время планирует строительство арены для детско-юношеской школы. Об этом журналистам заявил генеральный директор клуба Александр Харламов.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируется строительство нового ледового дворца, но на данный момент руководству клуба неизвестно, когда оно может быть начато.

"Единственное, что могу сказать, мы будем в ближайшее время строить именно детско-юношескую школу "Торпедо", там будет немного другая арена, больше тренировочная и под игры МХЛ [Молодежной хоккейной лиги], - сказал Харламов. - В этом направлении работа идет, надеемся, что в обозримом будущем новый стадион для детской школы появится. Тяжело говорить о сроках, потому что надо пройти очень много инстанций, подписать кучу соглашений - это бюрократическая машина, которую надо преодолеть, но работа уже запущена".

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