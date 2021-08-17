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Футбол в России

Лавров рассказал, как начал болеть за "Спартак"

В детстве будущий министр жил на окраине Ногинска, в 100 метрах от стадиона "Спартак"

КАЛИНИГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, выступая перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, рассказал, что начал болеть за "Спартак" в детстве, когда жил в Ногинске рядом с одноименным стадионом.

Лавров рассказал, что в детстве жил с дедушкой и бабушкой на окраине Ногинска. "Наш дом стоял в 100 метрах от стадиона "Спартак". Ну и естественно на "Спартак" мы ходили, когда играла местная заводская команда", - сказал Лавров.

Глава МИД добавил, что зимой играл на этом стадионе в хоккей, а летом в футбол, которым и сейчас продолжает заниматься.

По словам министра, сегодняшнему "Спартаку" надо "играть активнее и результативнее", чтобы привлекать новых молодых болельщиков.

Теги
Российский футболЛавров, Сергей ВикторовичРоссия
Футбол в России
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