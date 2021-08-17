В "Уфе" прокомментировали высказывания главы Башкирии о недовольстве работой клуба

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Глава Башкирии Радий Хабиров был недоволен результатами футбольного клуба "Уфа", после его высказываний были сделаны определенные выводы. Об этом ТАСС заявил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

Хабиров во вторник заявил, что у него есть серьезные претензии к происходящему в "Уфе". Он отметил, что сложившаяся ситуация обсуждалась с руководством футбольного клуба.

"Радий Фаритович сам бывший спортсмен, и естественно, что он всегда хочет побеждать - это его кредо, - сказал Газизов. - Он явно был недоволен тем, что было в прошлом сезоне, и высказал недовольство. Мы пытаемся выправить ситуацию в спортивном плане. Думаю, что мы хорошо работаем и будем стараться исправить ее".

"Недовольство было результатами команды. Мы сделали определенные выводы", - добавил гендиректор клуба из столицы Башкирии.

"Уфа" в сезоне-2020/21 заняла 13-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и должна была сыграть в стыковых матчах за право остаться в элите отечественного футбола на новый сезон. В связи с тем, что ставший вторым в прошлом розыгрыше первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Оренбург" не получил лицензию для выступления в РПЛ на следующий сезон, путевка в премьер-лигу досталась "Нижнему Новгороду". Четвертое место в ФНЛ, также дающее право сыграть в стыковых матчах за право выступать в РПЛ, заняла владикавказская "Алания", но клуб также не получил лицензию для выступления в премьер-лиге. Таким образом, клубы, ставшие 13-м и 14-м в РПЛ, избежали стыковых матчей и остались в премьер-лиге.

В сезоне-2021/22 "Уфа" в четырех матчах чемпионата России набрала четыре очка (победа, ничья и два поражения). На данный момент команда располагается на 11-м месте, ее отрыв от 15-й строчки и зоны прямого вылета в ФНЛ составляет три очка. В пятом туре уфимцы 21 августа дома сыграют с петербургским "Зенитом".