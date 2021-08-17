Российская премьер-лига заняла 19-е место в мире по уровню интенсивности игры

ТАСС, 17 августа. Тинькофф - Российская премьер-лига (РПЛ) заняла 19-е место в рейтинге интенсивности игры, опубликованном Международным центром спортивных исследований (CIES). Статистика опубликована на сайте центра.

При составлении рейтинга учитывался процент отношения общей дистанции, пройденной футболистами за матч, к дистанции, преодоленной с высокой скоростью (не менее 19,8 км/ч). Первое место по интенсивности заняла Английская премьер-лига с 7,82%, средняя дистанция, которую покрывает футболист английского чемпионата за матч, составляет 10 071 м. Второе место занял чемпионат Польши (7,81%, средняя дистанция - 10 267 м), третье - чемпионат Испании (7,75%, средняя дистанция - 10 363 м).

В РПЛ показатель интенсивности составил 7,15%, средняя дистанция - 10 033 м. На 18-м месте находится чемпионат Турции (7,17%, средняя дистанция - 9 696 м), на 20-м - чемпионат Австрии (7,14%, средняя дистанция - 9 898 м).

16 августа главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что хотел бы видеть больше интенсивных игр в РПЛ. "Хотелось бы, чтобы был более интенсивный футбол. После матча "Локомотив" - "Зенит" смотрел игру "Рубин" - "Крылья Советов", и там был интенсивный футбол, и это при том, что "Рубин" до этого отыграл 120 минут. Хочется игр с большей интенсивностью", - сказал Карпин.