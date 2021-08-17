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ММА

Глава Союза ММА России рассказал об оттоке бойцов в профессиональный спорт

По словам Радмира Габдуллина, после пандемии отток составляет 12-13%

КАЗАНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Процент ухода бойцов смешанных единоборств (ММА) из любительского спорта в профессиональный увеличился после пандемии на 12-13%. Об этом ТАСС сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

"Отток сохраняется, но, наверное, после пандемии процент ухода спортсменов в профессиональный спорт увеличился, на 12-13%. Но это не много. Все равно для спортсменов остается приоритетом добиться больших результатов в любительском спорте", - сказал Габдуллин.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил о хороших перспективах любительского ММА войти в олимпийскую программу.

С 16 по 20 августа в Казани проходит открытый чемпионат и первенство Европы по ММА. Это первый постпандемийный турнир объединенной Международной федерации смешанных единоборств на континенте.

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