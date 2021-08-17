Владимирский губернатор вручил премию в 2,5 млн рублей гимнастке Ангелине Мельниковой

ВЛАДИМИР, 17 августа. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин вручил денежную премию в 2,5 млн рублей чемпионке и обладателю бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой, передает корреспондент ТАСС. Спортсменка готовилась к соревнованиям на базе Владимирской СШОР по спортивной гимнастике им. Н. Г. Толкачева.

"По моему поручению выплачиваются премии Ангелине Мельниковой в связи с тем, что у нее три медали - 2,5 млн рублей за победу на Олимпиаде, Артуру Далалояну - 1,5 млн рублей за золотую медаль", - сказал журналистам губернатор Сипягин.

Участник Олимпиады, спортивный гимнаст Александр Карцев получил премию в 100 тыс. рублей.

Накануне власти вручили денежные призы воспитаннице владимирской школы художественной гимнастики Ангелине Шкатовой, завоевавшей серебряную медаль Олимпиады в командном многоборье и ее тренеру Светлане Кагарлицкой.

Во вторник глава региона также встретился в спортивной школе с участником Олимпиады в Токио Александром Карцевым и его наставником Игорем Калабушкиным и воспитанниками спортшколы. За почти 60 лет существования владимирская школа по спортивной гимнастике добилась высоких результатов, ее воспитанниками завоевана 21 олимпийская медаль, из которых 11 - золотых. Среди выдающихся спортсменов школы - Николай Андрианов, Владимир Артемов, Юрий Королев, Юрий Рязанов, Николай Куксенков.

Ангелина Мельникова родилась 18 декабря 2000 года в Воронеже, спортивной гимнастикой начала заниматься с шести лет. В 2016 году ей было присвоено почетное спортивное звание "Заслуженный мастер спорта России". На счету спортсменки победы в российских и международных соревнованиях, в том числе серебряная медаль Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье, золотая медаль в командном многоборье, а также бронза в личном многоборье и вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио. В 2016 году была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, а также орденом Дружбы в 2021 году.