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НБА

"Филадельфия" заключила контракт с баскетболистом Эмбиидом на $196 млн

По данным ESPN, соглашение рассчитано на четыре года
Джоэл Эмбиид AP Photo/Matt Slocum
Описание
Джоэл Эмбиид
© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 17 августа. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия" заключил новый контракт с центровым Джоэлем Эмбиидом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О сроке соглашения не сообщается. По информации журналистки ESPN Рамоны Шелберн, "Филадельфия" заключила с игроком четырехлетний контракт на сумму $196 млн.

Эмбииду 27 лет, в 2014 году он был выбран "Филадельфией" на драфте НБА в первом раунде под третьим общим номером. Баскетболист выступает за клуб с 2016 года.

В регулярном чемпионате сезона-2020/21 Эмбиид в среднем за игру набирал 28,5 очка, делал 2,8 передачи и 10,6 подбора. По итогам регулярного чемпионата "Филадельфия" заняла первое место в таблице Восточной конференции, В плей-офф команда уступила "Атланте" во втором раунде (3-4), Эмбиид принял участие в 11 играх, в которых в среднем набирал 28,1 очка, отдавал 3,4 передачи и делал 10,5 подбора.

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