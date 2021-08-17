Мельникова примет решение об участии в Олимпиаде-2024 исходя из состояния здоровья

ВЛАДИМИР, 17 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка и двукратный бронзовый призер Игр в Токио по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова примет решение об участии в следующих Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году, исходя из состояния здоровья. Об этом она сообщила журналистам во вторник.

Гимнастка планирует начать подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Японии в октябре 2021 года, 26 августа.

"Я планирую поехать 26 августа на базу, пока планирую начать тренироваться, но не знаю, как пойдет - очень мало времени, месяц, посмотрим. Вообще мне бы очень хотелось [принять участие в Олимпиаде в Париже], но буду отталкиваться от здоровья. Пока буду тренироваться, но не знаю пока, на каком уровне", - сказала спортсменка, отметив, что еще не отдохнула от Олимпиады.

Во вторник губернатор Владимирской области Владимир Сипягин вручил спортсменке денежную премию 2,5 млн рублей. Как отметила Мельникова, она намерена потратить призовые деньги на приобретение имущества и помощь близким. "Пока я еще не знаю, но обычно квартира, машина, помощь родным. Хочется, чтобы вся семья была в достатке", - сказала она, уточнив, что рассматривает возможность приобретения жилья в Москве или в родном Воронеже, где сейчас проживает с родителями.

Мельникова родилась 18 июля 2000 года в Воронеже, спортивной гимнастикой начала заниматься с шести лет. В 2016 году ей было присвоено звание "Заслуженный мастер спорта России". На счету спортсменки серебряная медаль Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье, а также золотая медаль в командном многоборье и бронза в личном многоборье и вольных упражнениях на Олимпиаде-2020 в Токио. В 2016 году была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, а также орденом Дружбы в 2021 году.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 18 по 24 октября в японском Китакюсю.