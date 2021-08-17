СМИ: руководство НХЛ одобрило нанесение рекламы на игровую форму

По информации источника, совет управляющих НХЛ единогласно проголосовал за нанесение рекламы на игровую форму, о чем оповестил все 32 клуба лиги. Команды, в свою очередь, могут начать переговоры с потенциальными партнерами.

На данный момент в НХЛ запрещено размещение рекламы на игровой форме, за исключением логотипа ее изготовителя. В 2016 году на Кубке мира, прошедшем в Торонто под эгидой НХЛ, реклама располагалась на игровых свитерах в виде нашивок на плечах. По информации телеканала TSN, для размещения логотипа своей компании на форме одной команды необходимо было заплатить $2 млн. Рекламные права, распространявшиеся на все восемь команд турнира, стоили $6 млн.

Новый сезон НХЛ стартует 12 октября. Всего в регулярном чемпионате будет сыграно 1 312 матчей, каждая из 32 команд проведет по 82 встречи. Регулярный чемпионат завершится 29 апреля. В новом сезоне в лиге дебютирует "Сиэтл". С 7 по 22 февраля в календаре предусмотрен перерыв в связи с возможным участием игроков НХЛ в Олимпийских играх в Пекине.

В финальной серии прошлого розыгрыша Кубка Стэнли "Тампа" в пяти матчах победила "Монреаль" и во второй раз подряд завоевала трофей. В составе "Тампы" выступают россияне Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров.