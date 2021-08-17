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Мальцевская проиграла украинке Осьмак в восьмом туре чемпионата Европы по шахматам

Победы одержали россиянки Лея Гарифуллина и Елена Семенова

ТАСС, 17 августа. Российская шахматистка Александра Мальцевская черными фигурами проиграла украинке Юлии Осьмак в восьмом туре чемпионата Европы. Турнир проходит в Румынии.

Победу одержала россиянка Лея Гарифуллина, вничью сыграли Ольга Гиря, Дарья Чарочкина, Дина Беленькая, Анна Гванцеладзе, Александра Жеребцова и Галина Михеева. Поражение потерпели Юлия Григорьева и Анастасия Боднарук. Россиянка Елена Семенова черными фигурами обыграла соотечественницу Викторию Черняк.

Женский чемпионат Европы проходит ежегодно с 2000 года. На предыдущем турнире победу одержала россиянка Алина Кашлинская. Текущий чемпионат завершится 21 августа, в нем принимают участие 117 шахматисток, в том числе 12 россиянок. Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров. Призовой фонд составляет $54,5 тыс.

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