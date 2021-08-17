Лихачев надеется, что погода не подведет сборную России на ЧМ по пляжному футболу в Москве

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Михаил Лихачев выразил надежду, что во время чемпионата мира по пляжному футболу в Москве не будет непогоды. Об этом он рассказал журналистам.

Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК "Лужники". На мировом первенстве выступят команды России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Уругвая, Швейцарии и Японии. Россияне в группе А сыграют с командами США, Парагвая и Японии. Матчи состоятся 19, 21 и 23 августа.

"К сожалению, у нас только одна тренировка на неофициальном стадионе. Хотелось, чтобы таких тренировок было бы две, но таков регламент. Очень на душе волнительно, думаю, это огромное событие в жизни как для ребят, так и для тренерского штаба, - сказал Лихачев. - Безусловно, все в ожидании, и надеемся успешно стартовать, победа в первом матче была бы хорошим результатом".

"Последние дни стоит очень хорошая погода, хотелось, чтобы она продержалась как можно дольше. Мы будем принимать во внимание погодные условия, хотелось, чтобы было тепло и солнечно. На последнем чемпионате мира именно погодные условия, как я считаю, повлияли на наш результат в полуфинале. Хочется, чтобы в нашей родной стране погода не подвела", - добавил он.

Лихачев также высказался о соперниках по группе. "Американцы хорошо прибавили, я смотрел их отборочные игры, они обыграли в решающем матче очень сильную команду Мексики. Команда Парагвая традиционно по силе вторая после бразильцев в Южной Америке, постоянно играет на всех чемпионатах мира. Японцы в последнем матче за бронзовые медали вели 4:2 (на чемпионате мира - 2019), нам удалось одержать героическую победу со счетом 5:4, но традиционно встречи с ними получаются очень сложными", - отметил он.

"Хотелось бы, чтобы было жарко на поле. Ни о какой политической подоплеке мы не думаем, для нас важно успешно стартовать, одержать победу, с хорошим настроением начать турнир. Что касается игры не под нашим флагом и гимном, то мы относимся к этому как к данности, будем играть в форме, которую нам выдали. Огорчительно, что мы будем играть без нашего великого гимна, но все знают, какую страну мы представляем", - добавил он.