Шкарин: сборная по пляжному футболу вдохновлена выступлением россиян на Олимпиаде

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Игроки сборной России по пляжному футболу в преддверии домашнего чемпионата мира вдохновлены выступлением соотечественников на Олимпиаде в Токио. Об этом ТАСС рассказал капитан российской команды по пляжному футболу Антон Шкарин.

Чемпионат мира по пляжному футболу состоится с 19 по 29 августа в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК "Лужники". Сборная России в группе А сыграет с командами Парагвая, США и Японии. Российские спортсмены заняли пятое место в медальном зачете на Олимпиаде, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

"Подходим к чемпионату мира с мыслями о том, чтобы у нас все получилось, чтобы все, что мы тренировали и наигрывали, удалось воплотить. Для этого нужно начать с побед на групповой стадии, - сказал Шкарин. - Предупреждаю сразу, будет волнующе: первые игры на крупных турнирах у нас - сплошнейшая нервотрепка, но мы через это должны пройти, пережить и при поддержке таких трибун показывать хороший футбол и тем более результат".

Также Шкарин прокомментировал отсутствие флага и гимна на домашнем чемпионате мира. "Не вижу какого-то давления, мы смотрели Олимпийские игры и видели, как они выступают сплоченным коллективом, вместе переживают победы и поражения, это никак на нас не влияет, наоборот, это может добавить нам спортивной злости, с этим все нормально, не вижу в этом ничего криминального. Отношение к музыке Чайковского вместо гимна? Изначально, когда наши поехали на Олимпиаду, было как-то спорно, потом раз-два послушал, эти эмоции, победы. Это стало каким-то символом, потом 10-20, уже привыкли, реально подходит, классно получилось - хорошая идея", - добавил Шкарин.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российским футболистам запрещено демонстрировать государственные символы на мировом первенстве, на соревновании они будут представлять команду Российского футбольного союза. На форме российской команды будет отсутствовать герб страны, государственный гимн заменит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В чемпионате мира примут участие сборные России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Уругвая и Японии. Турнир проводится каждые два года, в России чемпионат мира пройдет впервые. На мировом первенстве 2019 года россияне заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Японии. Чемпионами тогда стали португальцы. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).