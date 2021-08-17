Криштиану Роналду прокомментировал слухи о возможном возвращении в "Реал"

ТАСС, 17 августа. Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду полностью сосредоточен на работе в нынешнем клубе. Об этом футболист рассказал на своей странице в Instagram.

Во вторник испанский журналист Эду Агирре в эфире телеканала El Chiringuito сообщил, что главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти намерен вернуть португальского нападающего в команду. С 2018 года португалец выступает за туринский "Ювентус". Контракт Роналду с итальянской командой рассчитан до конца сезона-2021/22.

"Любой, кто знаком со мной, знает, насколько я сосредоточен на своей работе. Меньше разговоров и больше действий - это мой девиз с самого начала моей карьеры. Однако с учетом всего, что было сказано и написано за последнее время, я должен изложить свою позицию. Больше, чем неуважение ко мне как к человеку и как игроку, является легкомысленное освещение моего будущего в СМИ. Это неуважение ко всем клубам, причастным к этим слухам, а также к их игрокам и персоналу", - подчеркнул Роналду.

"Моя история в "Реале" написана, она написана словами и числами, в трофеях и титулах, в записях и в заголовках. Это находится в музее на стадионе "Бернабеу", и это также в умах каждого фаната клуба. И помимо того, что я достиг, я помню, что за эти девять лет у меня были отношения глубокой привязанности и уважения, которые я сохраняю по сей день и которые я всегда буду лелеять. Я знаю, что настоящие фанаты "Реала" будут и впредь хранить меня в своих сердцах, и они будут в моих", - добавил португальский футболист.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В составе команды он четырежды становился победителем Лиги чемпионов, по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании. Португалец является лучшим бомбардиром в истории "Реала", на его счету 450 голов в 438 матчах за мадридскую команду.

Роналду 36 лет, португалец является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций.