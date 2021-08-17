"Бавария" третий раз подряд выиграла Суперкубок Германии по футболу

ТАСС, 17 августа. Мюнхенская "Бавария" победила дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:1 в матче за Суперкубок Германии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде.

Голами в составе "Баварии" отметились Роберт Левандовский (41-я, 74-я минуты) и Томас Мюллер (50). У "Боруссии" отличился Марко Ройс (64). Игроки мюнхенской команды вышли на разминку в футболках с девятым номером, почтив память чемпиона мира и Европы, рекордсмена по количеству голов в чемпионате Германии Герда Мюллера, который скончался 15 августа на 76-м году жизни.

31-летний Томас Мюллер, являющийся самым титулованным немецким игроком в истории, выиграл свой 29-й титул. Второе место по этому показателю занимает его бывший партнер по "Баварии" Бастиан Швайнштайгер (26).

"Бавария" в прошлом сезоне выиграла чемпионат Германии, "Боруссия" принимала участие в Суперкубке на правах команды, победившей в Кубке Германии.

Для мюнхенского клуба эта победа стала девятой в матче за Суперкубок. Также на счету команды 31 победа в чемпионате Германии, 20 - в кубке страны и шесть - в Лиге чемпионов, все показатели "Баварии" по национальным титулам являются рекордными.

"Боруссия" выигрывала Суперкубок Германии шесть раз. В прошлом сезоне мюнхенский клуб также победил "Боруссию" (3:2) в матче за трофей.