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Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира серии "Премьер" в Цинциннати

Россиянка победила представительницу Италии Ясмин Паолини
Вероника Кудерметова EPA-EFE/DANIEL KOPATSCH
Описание
Вероника Кудерметова
© EPA-EFE/DANIEL KOPATSCH

ТАСС, 18 августа. Россиянка Вероника Кудерметова обыграла итальянку Ясмин Паолини в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии "Премьер" в американском Цинциннати.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Кудерметовой. Во втором круге россиянка сыграет с Петрой Квитовой из Чехии (11-й номер посева).

Кудерметовой 24 года, она располагается на 33-й строчке рейтинга WTA и является обладательницей одного титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего раунда.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Премьер", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Из россиянок в Цинциннати побеждали Вера Звонарева (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011). Призовой фонд составляет более $1,8 млн.

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WTA
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