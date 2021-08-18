Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира серии "Премьер" в Цинциннати

ТАСС, 18 августа. Россиянка Вероника Кудерметова обыграла итальянку Ясмин Паолини в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии "Премьер" в американском Цинциннати.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Кудерметовой. Во втором круге россиянка сыграет с Петрой Квитовой из Чехии (11-й номер посева).

Кудерметовой 24 года, она располагается на 33-й строчке рейтинга WTA и является обладательницей одного титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего раунда.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Премьер", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Из россиянок в Цинциннати побеждали Вера Звонарева (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011). Призовой фонд составляет более $1,8 млн.