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Мировой футбол

Бразильский "Палмейрас" стал первым полуфиналистом Кубка Либертадорес

В четвертьфинале действующий победитель турнира обыграл "Сан-Паулу"
Дуду AP Photo/Andre Penner, Pool
Описание
Дуду
© AP Photo/Andre Penner, Pool

ТАСС, 18 августа. Бразильский футбольный клуб "Палмейрас" дома обыграл "Сан-Паулу" со счетом 3:0 в ответном матче четвертьфинала Кубка Либертадорес.

Голы забили Рафаэль Вейга (10-я минута), Дуду (67) и Патрик де Паула (78). С 82-й минуты "Сан-Паулу" играл в меньшинстве: полузащитник Витор получил прямую красную карточку.

Первая встреча завершилась со счетом 1:1. "Палмейрас" вышел в полуфинал, где встретится с победителем пары "Атлетико Минейро" (Бразилия) - "Ривер Плейт" (Аргентина). Первый матч завершился победой бразильской команды со счетом 1:0, ответная встреча пройдет в ночь на 19 августа.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. "Палмейрас" является действующим обладателем трофея, в финале прошедшего розыгрыша турнира команда со счетом 1:0 обыграла бразильский "Сантос". Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский "Индепендьенте", выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.

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