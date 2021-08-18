Бразильский "Палмейрас" стал первым полуфиналистом Кубка Либертадорес

ТАСС, 18 августа. Бразильский футбольный клуб "Палмейрас" дома обыграл "Сан-Паулу" со счетом 3:0 в ответном матче четвертьфинала Кубка Либертадорес.
Голы забили Рафаэль Вейга (10-я минута), Дуду (67) и Патрик де Паула (78). С 82-й минуты "Сан-Паулу" играл в меньшинстве: полузащитник Витор получил прямую красную карточку.
⚽ Patrick De Paula's deflected strike iced the cake for defending champions @Palmeiras! pic.twitter.com/GCCCboBdj0— CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) August 18, 2021
Первая встреча завершилась со счетом 1:1. "Палмейрас" вышел в полуфинал, где встретится с победителем пары "Атлетико Минейро" (Бразилия) - "Ривер Плейт" (Аргентина). Первый матч завершился победой бразильской команды со счетом 1:0, ответная встреча пройдет в ночь на 19 августа.
Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. "Палмейрас" является действующим обладателем трофея, в финале прошедшего розыгрыша турнира команда со счетом 1:0 обыграла бразильский "Сантос". Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский "Индепендьенте", выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.