Бразильский "Палмейрас" стал первым полуфиналистом Кубка Либертадорес

Голы забили Рафаэль Вейга (10-я минута), Дуду (67) и Патрик де Паула (78). С 82-й минуты "Сан-Паулу" играл в меньшинстве: полузащитник Витор получил прямую красную карточку.

Первая встреча завершилась со счетом 1:1. "Палмейрас" вышел в полуфинал, где встретится с победителем пары "Атлетико Минейро" (Бразилия) - "Ривер Плейт" (Аргентина). Первый матч завершился победой бразильской команды со счетом 1:0, ответная встреча пройдет в ночь на 19 августа.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. "Палмейрас" является действующим обладателем трофея, в финале прошедшего розыгрыша турнира команда со счетом 1:0 обыграла бразильский "Сантос". Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский "Индепендьенте", выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.