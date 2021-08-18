Серебряный призер Олимпийских игр Татарева даст мастер-класс на фестивале в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Серебряная медалистка Олимпиады в Токио в соревнованиях по художественной гимнастике в групповом многоборье Анастасия Татарева проведет мастер-класс для детей и встретится с фанатами на III Евразийском фестивале ландшафтного искусства "Атмосфера", который проходит в Екатеринбурге. Встреча состоится на площадке Всемирного саммита спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд", сообщили ТАСС в пресс-службе саммита.

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8 августа российская команда по художественной гимнастике, которую представляли Татарева, Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова, завоевала серебряные медали Олимпийских игр.

"В четверг на фестивале будет Татарева, она даст небольшой мастер-класс по художественной гимнастике, пообщается с фанатами и раздаст автографы. Все это будет на презентационном павильоне "Спорт-Аккорда", - сказал собеседник агентства, уточнив, что ее выступление начнется в 17:00 (15:00 мск).

Павильон "Спорт-Аккорд" работает ежедневно, в его программе задействованы более 30 региональных спортивных федераций.

Татаревой 24 года, она является воспитанницей екатеринбургской детско-юношеской спортивной школы "Виктория". В 2016 году Татарева стала олимпийской чемпионкой, выступив в Рио-де-Жанейро в групповом многоборье.