Kyodo: президент МОК Томас Бах намерен посетить церемонию открытия Паралимпиады в Токио

ТОКИО, 18 августа. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах намерен посетить церемонию открытия Паралимпийских игр в Токио 24 августа. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники среди организаторов соревнований.

Как ожидается, глава МОК может прибыть в японскую столицу 23 августа. При этом не сообщается, нужно ли ему будет проходить через какие-либо карантинные процедуры в связи с ситуацией с коронавирусом.

В период подготовки и проведения Олимпиады президент МОК находился в Токио около месяца начиная с 8 июля. Первые три дня пребывания в стране он провел на самоизоляции в гостинице. Затем в течение 14 дней он посещал только заранее утвержденные места и встречи. Такой порядок был прописан в правилах проведения Игр.

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей. Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября, на них также не допустят болельщиков.