В Госдуме прокомментировали план реформ российского футбола

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Реформу российского футбола необходимо выстраивать с первичного звена, в которое входят тренеры секций и спортивные школы в небольших городах. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

В пятницу издание Daily Storm сообщило, что Российский футбольный союз (РФС) разослал клубам Тинькофф - Российской премьер-лиги предложения по изменению формата чемпионата страны. Одним из пунктов реформ является полная отмена лимита на иностранных игроков.

"Наиболее нашумевший пункт из него - отмена лимита на легионеров, - сказал Пайкин. - При этом РФС отдельно акцентирует внимание на развитии детско-юношеского футбола, но предупреждает, что изменений надо ждать лет через десять. На наш взгляд, реформа должна охватить все сферы футбола - от развития детско-юношеских секций до принципов формирования сборной команды. Настороженность вызывает и то, что в центре реформы не развитие детско-юношеского спорта, а повышение зрелищности игр и изменение мотивации действующих игроков".

Пайкин отметил, что клубы второго по силе дивизиона чемпионата страны не имеют достаточной материально-технической базы, а также испытывают дефицит опытных тренеров, что сказывается на мотивации. "На мой взгляд, систему мотивации следует выстраивать с первичного звена - тренеров секций и спортивных школ в небольших городах, где способные подростки делают первые шаги. От них зависит, какие профессиональные и личностные установки будут привиты подрастающему поколению, с какими целями они войдут в большой спорт. Надеюсь, что РФС организует большую общественную дискуссию по такому важному направлению", - заключил собеседник агентства.