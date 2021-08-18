{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формула-1

Гран-при Японии "Формулы-1" отменен из-за коронавируса

Этап был запланирован на период с 8 по 10 октября
© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ТАСС, 18 августа. Проведение этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Японии отменено из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

На эту тему
Гран-при России "Формулы-1" в Сочи пройдет при 50% заполняемости трибун
Гран-при России "Формулы-1" в Сочи пройдет при 50% заполняемости трибун

Гран-при Японии должен был пройти с 8 по 10 октября. В последний раз Япония принимала у себя гоночный уик-энд в 2019 году, в 2020-м этап также не состоялся по причине пандемии коронавируса.

В настоящее время руководство "Формулы-1" ведет работу над изменением календаря, решение по которому будет объявлено в течение нескольких недель. Ближайший этап "Формулы-1" состоится в Бельгии с 27 по 29 августа.

После 11 этапов в общем зачете лидирует действующий чемпион британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), в активе которого 195 очков. Этап Гран-при Японии проводится ежегодно с 1963 года за исключением 1965 и 1970 годов, а также периода с 1978 по 1986 год. Рекорд по количеству побед на японском этапе принадлежит немецкому пилоту Михаэлю Шумахеру, выигрывавшему здесь шесть раз, вторую строчку по этому показателю занимает Хэмилтон, в активе которого пять побед.

Теги
Формула-1
Дело по иску Мамаева к бывшей супруге о взыскании алиментов передали в московский суд
Суд назначил рассмотрение иска на 17 сентября
Читать полностью