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Футбол в России

В "Урале" прокомментировали информацию о возможном переходе Ивана Игнатьева из "Рубина"

Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов отметил, что в команде не отказались бы взять нападающего в аренду в случае получения соответствующего предложения
Иван Игнатьев Егор Алеев/ТАСС
Описание
Иван Игнатьев
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" не ведет переговоров с казанским "Рубином" об аренде нападающего Ивана Игнатьева. Об этом ТАСС заявил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

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Ранее портал "РБ-Спорт" сообщил о том, что Игнатьев может покинуть "Рубин". По информации источника, клуб из столицы Татарстана ведет переговоры о возможном переходе футболиста в екатеринбургский "Урал" на правах аренды. При этом отмечается, что 22-летнему игроку в случае перехода придется пойти на снижение заработной платы.

"У нас никаких переговоров сейчас нет, - сказал Иванов. - Мы бы с удовольствием увидели у себя Ивана Игнатьева, но это не по нашим деньгам. Если бы "Рубин" нам предложил, мы, конечно же, не отказались бы, а так - пока никакой конкретики у нас нет".

"Мы хотим, чтобы он играл - хороший, молодой парень, надо ему сменить обстановку. Мы же не просим его выкупить, не сможем. Мы говорим о том, чтобы парень поиграл - может, что и получится; мы многих людей возвращали к жизни, после нас Федя Смолов стал дважды лучшим бомбардиром чемпионата и [лучшим] игроком турнира. Может, Ване тоже надо сменить [обстановку]", - добавил президент "Урала".

Игнатьев выступает за "Рубин" с начала 2020 года. За это время нападающий принял участие в 33 матчах в различных турнирах, забив три мяча и отдав три результативные передачи. В сезоне-2021/22 он выходил на поле на замену в трех встречах, не отметившись результативными действиями за 130 минут суммарного игрового времени. Контракт футболиста с казанцами рассчитан до лета 2024 года, а его трансферную стоимость портал Transfermarkt оценивает в €2,8 млн.

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