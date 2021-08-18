На Кипре рассказали об условиях допуска зрителей на сентябрьский матч со сборной России

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Матч отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года между сборными Кипра и России пройдет без болельщиков гостевой команды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кипрской федерации футбола.

Игра между сборными Кипра и России состоится 4 сентября в Никосии на стадионе ГСП, который вмещает 22 859 зрителей. Начало игры - в 19:00 мск.

"Согласно правилам УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС), из-за ситуации с COVID-19 запрещено продавать билеты болельщикам гостевых команд. Билеты смогут купить только лица, постоянно проживающие на Кипре при условии, что они полностью вакцинированы и у них есть карта болельщика, выданная Спортивной организацией Кипра", - сообщили в пресс-службе Кипрской федерации футбола. При этом в федерации не уточнили, какое количество местных болельщиков будет допущено на трибуны стадиона.

В организации также отметили, что проход на стадион будет разрешен лицам, прошедшим вакцинацию однокомпонентным препаратом Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон") или двумя дозами разрешенной вакцины, а также переболевшим коронавирусом за последние полгода при условии наличия у них справки о выздоровлении, выданной Министерством здравоохранения Кипра.

Сборная России в сентябре помимо команды Кипра сыграет в отборе к чемпионату мира с хорватами и мальтийцами (игры состоятся 1 и 7 сентября в Москве). Предстоящие матчи станут первыми для сборной России под руководством нового главного тренера Валерия Карпина, который на этом посту сменил Станислава Черчесова. Национальная команда занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое - команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).

Всего в отборочном турнире на чемпионат мира принимают участие 55 европейских сборных, они разбиты на 10 групп. Прямые путевки на мировое первенство в Катаре получат только победители групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года, в мини-турнире будут разыграны оставшиеся три путевки.