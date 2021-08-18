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Хабиб Нурмагомедов не подписывал контракт с футбольным клубом "Легион-Динамо"

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата отметил, что у него близкие отношения с командой
Хабиб Нурмагомедов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов пока не подписывал контракт с футбольным клубом "Легион-Динамо" из Махачкалы. Об этом он сообщил журналистам.

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В начале июня президент "Легиона-Динамо" Шамиль Лахиялов сообщил ТАСС, что клуб подготовил контракт для Нурмагомедова.

"У меня хорошие, дружеские отношения с командой, как такового плана на поле выходить у меня нет. Думаю, Ислама [Махачева] можно взять, один-два человека могут сыграть. Как такового контракта не подписывал, но у меня близкие отношения с клубом. Если команда премьер-лиги приедет на матч на кубок, то не знаю, могу скинуть 5 кг", - сказал Нурмагомедов.

"Легион-Динамо" сыграет на групповом этапе Бетсити - Кубка России с "Уфой" и владикавказской "Аланией".

Нурмагомедов в январе выкладывал в Instagram фото с футбольных тренировок с московским "Спартаком".

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