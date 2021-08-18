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Футбол в России

Российская премьер-лига изменила время начала двух матчей пятого тура чемпионата России

Встреча "Уфа" - "Зенит" начнется на два часа позже из-за жары в столице Башкирии

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) изменило время начала двух субботних матчей пятого тура чемпионата России по футболу "Уфа" - "Зенит" и ЦСКА - "Ахмат". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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Матч в Уфе, который должен был начаться в 16:00 мск, состоится в 18:00 мск. Данное решение принято из-за прогноза аномальной жары в столице Башкирии. Встреча между ЦСКА и грозненским "Ахматом" в Москве начнется в 16:00 мск вместо ранее заявленных 18:00, причины переноса не сообщаются.

Пятый тур Тинькофф-РПЛ пройдет с 21 по 22 августа.

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