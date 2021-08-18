Нурмагомедов считает, что для включения ММА в программу Олимпиады нужно ужесточить правила

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) может включить смешанные единоборства (ММА) в программу Олимпийских игр, если в данном виде спорта ужесточат правила. Такое мнение журналистам высказал бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

Ранее президент Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) Керрит Браун заявил, что ММА могут включить в программу Игр 2028 года как выставочный вид спорта.

"ММА довольно жесткий вид спорта. Можно было бы включить, это интересней, чем керлинг или карате. У ММА больше аудитории, рекламных контрактов. Знаю, что у МОК довольно жесткие правила, но можно ужесточить, поменять правила, как это есть в боксе", - сказал Нурмагомедов.