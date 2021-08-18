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ММА

Нурмагомедов считает, что для включения ММА в программу Олимпиады нужно ужесточить правила

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата привел в пример бокс, который является олимпийским видом спорта
Хабиб Нурмагомедов Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) может включить смешанные единоборства (ММА) в программу Олимпийских игр, если в данном виде спорта ужесточат правила. Такое мнение журналистам высказал бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

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Ранее президент Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) Керрит Браун заявил, что ММА могут включить в программу Игр 2028 года как выставочный вид спорта.

"ММА довольно жесткий вид спорта. Можно было бы включить, это интересней, чем керлинг или карате. У ММА больше аудитории, рекламных контрактов. Знаю, что у МОК довольно жесткие правила, но можно ужесточить, поменять правила, как это есть в боксе", - сказал Нурмагомедов.

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ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
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