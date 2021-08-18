Хабиб Нурмагомедов назвал очень опасным соперника Федора Емельяненко

Емельяненко встретится с Джонсоном на турнире Bellator в Москве 23 октября.

"Федору 45-й год, это не бойцовский возраст. Это [Джонсон] самый опасный соперник. Не думаю, что Федор его выбирал, наверняка его Bellator предложил. В целом в тяжелом дивизионе не вижу, что он представляет какую-то значимость, но это опасный соперник", - сказал Нурмагомедов.

Джонсону 36 лет, в Bellator он проигрывал россиянам Виталию Минакову и Валентину Молдавскому. В последних четырех боях у американца три победы. Всего на его счету 15 побед и семь поражений. В активе 44-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.