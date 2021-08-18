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ММА

Хабиб Нурмагомедов назвал очень опасным соперника Федора Емельяненко

44-летний россиянин встретится с американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator в Москве 23 октября

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля (ММА) Тимоти Джонсон является очень опасным соперником для Федора Емельяненко. Такое мнение журналистам высказал бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

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Емельяненко встретится с Джонсоном на турнире Bellator в Москве 23 октября.

"Федору 45-й год, это не бойцовский возраст. Это [Джонсон] самый опасный соперник. Не думаю, что Федор его выбирал, наверняка его Bellator предложил. В целом в тяжелом дивизионе не вижу, что он представляет какую-то значимость, но это опасный соперник", - сказал Нурмагомедов.

Джонсону 36 лет, в Bellator он проигрывал россиянам Виталию Минакову и Валентину Молдавскому. В последних четырех боях у американца три победы. Всего на его счету 15 побед и семь поражений. В активе 44-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

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