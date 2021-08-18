Хабиб Нурмагомедов стал акционером UFC

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов уже месяц является акционером организации. Об этом он рассказал журналистам.

Нурмагомедов владел титулом чемпиона организации в легком весе. В октябре 2020 года россиянин объявил о завершении карьеры и был исключен из всех рейтингов UFC.

"Я уже месяц там [в UFC]. Мы с Дэйной (Уайтом, президентом UFC - прим. ТАСС) много говорили. Я не особый любитель подарков. Если скажу, что купил акции, то так будет правильно", - сказал Нурмагомедов, отвечая на вопрос ТАСС.