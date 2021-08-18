Главный тренер "Аталанты" Гасперини ответил на обвинения бывшего игрока команды Гомеса

Ранее Гомес, который в январе перешел в испанскую "Севилью", заявил изданию La Nacion, что он покинул итальянскую команду из-за попытки физического воздействия на него со стороны Гасперини в перерыве матча группового этапа Лиги чемпионов против датского "Мидтьюлланна" (1:1), который прошел 1 декабря. Также аргентинец рассказал, что после данного инцидента он не получил извинений ни от главного тренера, ни от президента клуба Антонио Перкасси.

"Поведение Гомеса и его отношение на поле и за его пределами стало неприемлемым для меня и его товарищей по команде, - сказал Гасперини. - Физическая агрессия была его, а не моей, но настоящая причина, по которой он ушел, - это неуважение к владельцам клуба. Я надеюсь, что об этапе Гомеса в "Аталанте" будут вспоминать лишь по его выступлениям на поле".

Гомесу 33 года, он выступал за "Аталанту" с 2014 по 2021 год, забив 59 голов и отдав 71 результативную передачу в 252 матчах. В сезоне-2020/21 Гомес играл в "Аталанте" с российским полузащитником Алексеем Миранчуком. Также нападающий выступал за аргентинские "Арсенал" (Саранди) и "Сан-Лоренсо", итальянскую "Катанию" и украинский "Металлист". За сборную Аргентины Гомес сыграл в семи матчах, забив три гола, в составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки в 2021 году.