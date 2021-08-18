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ЧМ-2022 по футболу

Нурмагомедов: матч сборных России и Хорватии покажет уровень российского футбола

Встреча отборочного турнира чемпионата мира пройдет в Москве 1 сентября
Хабиб Нурмагомедов Александр Демьянчук/ТАСС
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Хабиб Нурмагомедов
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Отборочный матч чемпионата мира по футболу между командами России и Хорватии должен показать общий уровень развития российского футбола. Об этом журналистам рассказал бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

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"С [предыдущим главным тренером команды Станиславом] Черчесовым у меня хорошие отношения. У него был пик в 2018 году - лучшее достижение сборной России на чемпионате мира, - сказал Нурмагомедов. - То, что Россия была на спаде - это вина не только его, но и всего нашего футбола, Российского футбольного союза. Нужны новые тренеры, энергетика, Карпин вызвал новых людей, и мне интересно, чего он достигнет".

"Я видел, как играл Карпин еще за [испанскую] "Сельту", мне интересным будет матч с хорватами. Он покажет наглядный уровень, где мы находимся", - добавил бывший чемпион UFC.

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