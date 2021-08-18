Нурмагомедов: матч сборных России и Хорватии покажет уровень российского футбола

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Отборочный матч чемпионата мира по футболу между командами России и Хорватии должен показать общий уровень развития российского футбола. Об этом журналистам рассказал бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

Матч Россия - Хорватия состоится 1 сентября в Москве и станет дебютной для главного тренера российской национальной команды Валерия Карпина.

"С [предыдущим главным тренером команды Станиславом] Черчесовым у меня хорошие отношения. У него был пик в 2018 году - лучшее достижение сборной России на чемпионате мира, - сказал Нурмагомедов. - То, что Россия была на спаде - это вина не только его, но и всего нашего футбола, Российского футбольного союза. Нужны новые тренеры, энергетика, Карпин вызвал новых людей, и мне интересно, чего он достигнет".

"Я видел, как играл Карпин еще за [испанскую] "Сельту", мне интересным будет матч с хорватами. Он покажет наглядный уровень, где мы находимся", - добавил бывший чемпион UFC.