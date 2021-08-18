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US Open

Теннисист Рублев рассказал о восстановлении после Олимпиады и подготовке к US Open

В Токио россиянин выиграл золотую медаль в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой
Андрей Рублев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Андрей Рублев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев восстановился психологически после Олимпиады в Токио, к US Open он начнет серьезно готовиться за неделю до старта. Об этом Рублев рассказал ТАСС.

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На Олимпиаде в Токио Рублев выиграл золотую медаль в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

"От Токио сумел отойти, восстановиться психологически. Уже полностью все мои мысли только о личном, о том, как выступать в туре, как улучшать свою игру, - сказал Рублев. - Настраиваюсь на ближайшие важные турниры".

"Основная подготовка к US Open начнется после турнира в Цинциннати. Будет неделя минимум, чтобы хорошо потренироваться, попробовать что-то наработать", - сказал Рублев.

Открытый чемпионат США состоится с 30 августа по 12 сентября. На турнире в Цинциннати Рублев начнет выступление со второго круга. В среду он встретится с хорватом Марином Чиличем.

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