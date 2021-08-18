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НХЛ

Фазель: переговоры между НХЛ и МОК об участии хоккеистов лиги в Играх-2022 еще идут

Президент Международной федерации хоккея подчеркнул, что решение будет принято в конце августа
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение о том, будут ли игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принимать участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, будет принято в конце августа, переговоры продолжаются в настоящий момент. Об этом ТАСС рассказал президент Международной федерации хоккея (IIHF), член Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель.

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Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил, что на время Олимпиады в Пекине будет предусмотрена пауза в календаре предстоящего сезона НХЛ. В среду телеканал "Матч ТВ" сообщил, что стороны договорились об участии игроков лиги в Олимпиаде.

"Не решено на данный момент ничего. До конца месяца ничего не прояснится, - сказал Фазель. - Мы обсуждаем, переговоры идут, есть сложные моменты. Включая ситуацию с ковидом. Но решение будет только в конце августа".

В июле 2020 года НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договоренности с МОК и IIHF.

Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков из НХЛ. Хоккеисты лиги не участвовали в Играх из-за разногласий по страхованию игроков и нежелания владельцев клубов прерывать регулярный чемпионат. Победителями той Олимпиады стали российские хоккеисты. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.

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