"Бешикташ" арендовал футболиста "Челси" и сборной Бельгии Батшуайи

ТАСС, 18 августа. Английский футбольный клуб "Челси" продлил контракт с нападающим Миши Батшуайи и отдал его в аренду в турецкий "Бешикташ". Об этом сообщает пресс-служба лондонской команды.

Новое соглашение с бельгийским форвардом подписано до 2023 года, аренда в стамбульском клубе рассчитана на сезон-2021/22.

Батшуайи 27 лет, в "Челси" он перешел в 2016 году, проведя за лондонский клуб 77 матчей, забив 25 голов и отдав шесть голевых передач. За время своего пребывания в "Челси" нападающий играл на правах аренды за немецкую "Боруссию" из Дортмунда, испанскую "Валенсию" и английский "Кристал Пэлас". Также Батшуайи выступал за бельгийский "Стандард" и французский "Марсель".

За сборную Бельгии Батшуайи провел 35 матчей, забив 22 гола. Вместе с национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата мира в России. На прошедшем чемпионате Европы сборная Бельгии, за которую играл Батшуайи, дошла до четвертьфинала, где уступила будущему победителю команде Италии (1:2).