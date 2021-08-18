Шесть российских спортсменов дисквалифицированы за нарушения антидопинговых правил

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Федерация тяжелой атлетики России по решению дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировала серебряного призера чемпионата России 2016 года в весовой категории до 105 кг Артура Кабисова на шесть лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Кабисов нарушил пункты 4.1 (наличие запрещенной субстанции или ее метаболидов в пробе взятой у спортсмена) и 4.2 (использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции) "Общероссийских антидопинговых правил". Дисквалификация спортсмена отчитывается с 30 июня 2021 года.

Также по решению РУСАДА от выступлений отстранены штангисты Сергей Орешников (на четыре года), бронзовый призер чемпионата России 2021 года Александра Паращук (на два года) и обладатель серебряной медали юниорского мирового чемпионата 2016 года Дмитрий Греца (на два года), а также пловец Денис Жданов (на три года) и легкоатлет Сергей Михайловский (на четыре года).