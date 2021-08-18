Тетюхин оценил уровень интереса к волейболу в России

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Интерес и любовь россиян к волейболу находится на высоком уровне, данная тенденция поможет национальной команде добиться достойных результатов на предстоящих чемпионате Европы 2021 года и первенстве мира 2022-го. Такое мнение в интервью изданию "Спорт-Экспресс" высказал генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин.

На минувших Олимпийских играх в Токио российские волейболисты стали серебряными призерами, уступив в финале сборной Франции.

"В стране уже идет хорошая волейбольная волна, у нас точно нет нехватки любви и внимания со стороны поклонников волейбола. Главное, чтобы снова не вмешалась эта зараза, которая появилась в 2020 году, в остальном на чемпионате мира 2022 года все должно быть очень хорошо. В этом не сомневается вообще никто", - сказал Тетюхин.

Также он заявил, что, по его мнению, предстоящее мировое первенство, которое состоится в 2022 году в десяти российских городах, пройдет на высшем уровне. "Уже сейчас очень много говорится про предстоящий чемпионат мира. Запланирован ряд мероприятий, тот же тур трофея по городам, который примут этот большой волейбольный праздник. Нет сомнений, что российский оргкомитет сделает все на самом высоком уровне и получится все очень круто", - добавил он.

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 19 сентября в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Финляндии, Нидерландов, Северной Македонии, Испании и Турции. Действующими победителями турнира являются сербы.