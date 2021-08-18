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Лига чемпионов

Начало матча женской Лиги чемпионов между "Локомотивом" и ПСВ перенесено из-за ливня

Встреча в Москве начнется в 20:00

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Начало полуфинала отборочного турнира женской Лиги чемпионов по футболу между "Локомотивом" и нидерландским ПСВ перенесено на час в связи с погодными условиями. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Игра должна была начаться в 19:00 на "Сапсан-Арене". Во второй половине дня в Москве прошел ливень со шквалистым ветром.

Первый матч турнира в Черкизове между лондонским "Арсеналом" и казахстанским "Окжетпесом" в среду завершился победой английского клуба со счетом 4:0.

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