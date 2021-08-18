Ласицкене пропустит этап Бриллиантовой лиги в США из-за отсутствия визы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по легкой атлетике в прыжках в высоту Мария Ласицкене пропустит этап Бриллиантовой лиги в американском Юджине. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Соревнования пройдут 21 августа.

"Мария не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине по причине того, что у нее нет американской въездной визы. Ее следующим стартом станет этап в Лозанне 26 августа", - сказала Назарова.

В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту. Также в активе 28-летней россиянки три победы на чемпионатах мира, что является рекордным результатом, две победы на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы.